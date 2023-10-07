Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пошел воевать против ХАМАС.

Об этом сообщил депутат горсовета Иерусалима Йовав Цзур на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

На опубликованном фото Беннет стоит на складе с оружием.

"Насколько серьезна ситуация? Бывший премьер-министр сейчас стоит рядом со мной и записался для оказания помощи", - написал Йовав Цзур.

Как пишет издание Al Jazeera, на территорию Израиля вторглось не менее тысячи палестинских боевиков. Они смогли проникнуть в четырёх различных районах.

Опубликована ещё одна карта вторжения ХАМАС и предполагаемых территорий Израиля, подконтрольных палестинцам. Она была составлена по данным исследователей открытых данных (OSINT-аналитиков).

Ранее премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.