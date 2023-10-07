Бывший премьер Израиля пошел на войну против ХАМАС
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пошел воевать против ХАМАС.
Об этом сообщил депутат горсовета Иерусалима Йовав Цзур на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).
На опубликованном фото Беннет стоит на складе с оружием.
"Насколько серьезна ситуация? Бывший премьер-министр сейчас стоит рядом со мной и записался для оказания помощи", - написал Йовав Цзур.
Как пишет издание Al Jazeera, на территорию Израиля вторглось не менее тысячи палестинских боевиков. Они смогли проникнуть в четырёх различных районах.
Опубликована ещё одна карта вторжения ХАМАС и предполагаемых территорий Израиля, подконтрольных палестинцам. Она была составлена по данным исследователей открытых данных (OSINT-аналитиков).
Ранее премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.
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