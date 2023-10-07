Нападение ХАМАС на Израиль подрывает усилия президента Соединенных Штатов Джо Байдена по созданию союза США, Саудовской Аравии и Израиля.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По мнению автора статьи Андреаса Клюта, данное соглашение между тремя странами могло бы изменить геополитику в регионе и за его пределами.

При заключении такого соглашения США смогли бы эффективнее вытеснять Китай из Ближнего Востока и закладывать основы альянса, который также смог бы сдерживать Иран.

Но ХАМАС "решил все это поджечь".

"Давление на саудовцев и другие страны (Ближнего Востока), чтобы они сочувствовали своим собратьям-арабам, остановит любое дальнейшее потепление в отношениях Саудовской Аравии с Израилем", - говорится в материале.

"Великая стратегия Байдена на Ближнем Востоке была подожжена, если не сожжена", - делает вывод автор статьи.

Кроме того, теперь республиканцы, которые ранее ополчились на Байдена из-за помощи Украине, обвинят его ещё и в мягкости по отношению к Ирану и нерешительности в поддержке Израиля.

"ХАМАС не просто ударил ракетами по Израилю; он также пустил их в Вашингтон", - пишет Клют.

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