Нападение ХАМАС подрывает усилия Байдена по созданию союза США, Израиля и Саудовской Аравии - Bloomberg
Нападение ХАМАС на Израиль подрывает усилия президента Соединенных Штатов Джо Байдена по созданию союза США, Саудовской Аравии и Израиля.
Об этом пишет издание Bloomberg.
По мнению автора статьи Андреаса Клюта, данное соглашение между тремя странами могло бы изменить геополитику в регионе и за его пределами.
При заключении такого соглашения США смогли бы эффективнее вытеснять Китай из Ближнего Востока и закладывать основы альянса, который также смог бы сдерживать Иран.
Но ХАМАС "решил все это поджечь".
"Давление на саудовцев и другие страны (Ближнего Востока), чтобы они сочувствовали своим собратьям-арабам, остановит любое дальнейшее потепление в отношениях Саудовской Аравии с Израилем", - говорится в материале.
"Великая стратегия Байдена на Ближнем Востоке была подожжена, если не сожжена", - делает вывод автор статьи.
Кроме того, теперь республиканцы, которые ранее ополчились на Байдена из-за помощи Украине, обвинят его ещё и в мягкости по отношению к Ирану и нерешительности в поддержке Израиля.
"ХАМАС не просто ударил ракетами по Израилю; он также пустил их в Вашингтон", - пишет Клют.
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