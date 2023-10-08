Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи".

Об этом он сообщил в соцсети Х.

Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

"Мы вступаем в долгую и трудную войну. Война была навязана нам убийственной атакой Хамаса. В эти часы завершается первая фаза уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. В то же время мы начали наступательное построение, и оно будет продолжаться без оговорок и без передышек – до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и победим", - заявил Беньямин Нетаньяху.

Ранее он призывал жителей Сектора Газа покинуть его территорию.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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