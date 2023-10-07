Армия Израиля немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС. Жителей сектора Газа призвали немедленно покинуть территорию анклава.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы превратим все места в этом городе зла, где прячется ХАМАС, в руины. Израильская армия задействует всю свою мощь. Жители Газы, уходите оттуда немедленно", - заявил министр.

Напомним, город Газа - это столица сектора Газа. Там проживает почти 600 тысяч человек. По утверждениям израильских военных, за сегодня из Газы было выпущено более 3 500 ракет, сообщает The Wall Street Journal.

Армия Израиля заявляет, что уже вернула контроль над большинством населенных пунктов, которые утром были захвачены боевиками ХАМАС.

Также в сети появилось видео, как израильские военные перебрасывают технику к границам сектора Газа.

Ранее израильский военный предупредил, что ХАМАС заплатит за своё вторжение.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

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