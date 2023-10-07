"Армия Израиля задействует всю мощь". Нетаньяху призвал жителей Газы немедленно покинуть город
Армия Израиля немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС. Жителей сектора Газа призвали немедленно покинуть территорию анклава.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Мы превратим все места в этом городе зла, где прячется ХАМАС, в руины. Израильская армия задействует всю свою мощь. Жители Газы, уходите оттуда немедленно", - заявил министр.
Напомним, город Газа - это столица сектора Газа. Там проживает почти 600 тысяч человек. По утверждениям израильских военных, за сегодня из Газы было выпущено более 3 500 ракет, сообщает The Wall Street Journal.
Армия Израиля заявляет, что уже вернула контроль над большинством населенных пунктов, которые утром были захвачены боевиками ХАМАС.
Также в сети появилось видео, как израильские военные перебрасывают технику к границам сектора Газа.
Ранее израильский военный предупредил, что ХАМАС заплатит за своё вторжение.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.
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