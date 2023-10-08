Число израильтян, погибших во время нападения ХАМАС, возросло по меньшей мере до 300 человек.

Об этом сообщают израильские СМИ

По данным Министерства здравоохранения Израиля, количество раненых достигло 1452, из которых 18 находятся в критическом состоянии, а 267 получили серьезные ранения. Число израильтян, погибших в результате нападения, составляет по меньшей мере 300 человек. Кроме того, по меньшей мере 1590 человек получили ранения, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее израильский военный предупредил, что ХАМАС заплатит за свое вторжение. Сегодняшним вторжением палестинцев на территорию Израиля открылись "врата ада".

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7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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