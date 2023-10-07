Палестинцы ударили ракетами по центральной части Израиля. Видео последствий прилетов в Тель-Авиве
В субботу вечером, 7 октября, сообщается о новом ракетном ударе из cектора Газа по центру Израиля, включая Тель-Авив.
Видео ракет над городом и последствия обстрела публикуют местные жители.
По данным Израиля, сегодня с момента начала атаки ХАМАС погибли 200 человек. Более 1100 ранено.
Зафиксировано попадание в жилой дом в Тель-Авиве во время вечернего ракетного удара.
Ранее мы публиковали видео и фото, как израильская армия ударила авиацией по многоэтажкам в секторе Газа. В Палестине заявляют о 198 погибших и 1610 пострадавших в секторе Газа. По словам палестинцев, Израиль ударил по жилым квартирам.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.
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