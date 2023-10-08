Появились первые официальные цифры по заложникам, которых захватили боевики ХАМАС в Израиле.

Их назвало израильское посольство в США.

Пишут что похищены 100 израильтян - мирных жителей и военных. ХАМАС пообещал вскоре обнародовать свои цифры.

Напомним, что утром 7 октября ХАМАС заявил о захвате 35 израильских военных и поселенцев. Заложников перевезли в сектор Газы. Позже ЦАХАЛ подтвердил информацию о пленных.

При этом СМИ пишут, что в Израиле пропавшими без вести считаются 750 человек.

Также мы сообщали, что за время боевых действий армия Израиля уничтожила более 400 палестинских боевиков на юге Израиля и в секторе Газа. Десятки взяты в плен.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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