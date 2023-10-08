За время боевых действий армия Израиля уничтожила более 400 палестинских боевиков на юге Израиля и в секторе Газа. Десятки взяты в плен.

Об этом заявил главный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

"На данный момент в кибуце Кфар-Аза ведутся боевые действия, во многих городах идут обыски. Силы ЦАХАЛа есть во всех городах, нет города, в котором бы не было сил ЦАХАЛа", - заявил Хагари на пресс-конференции.

Хагари говорит, что задачи ЦАХАЛа заключаются в эвакуации всех жителей городов на границе с сектором Газа, прекращении боевых действий на территории Израиля, закрытии границы и продолжении ударов по объектам в секторе Газа.

Наступление на территорию палестинцев он в качестве задач не упомянул.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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