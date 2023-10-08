Итак, главное к утру по ситуации в Израиле.

1. Ключевое - боевики ХАМАС еще действуют на территории страны, что признала израильская полиция.

Причем, чтобы "выкурить" их из удерживаемых зданий, приходится эти здания по сути просто уничтожать (как произошло с полицейским участком в Сдероте).

2. Вопреки слухам, которые вчера активно распространялись по российским и украинским телеграмм-каналам, израильская армия не начинала полноценную наземную операцию в Секторе Газа. Пока, как видим, она еще не решила другую, менее масштабную, задачу - вытеснить всех боевиков с территории Израиля.

При этом израильская власть постоянно намекает на то, что наземная операция против сектора Газа будет. Заявления об этом поступают и от премьера, и от министра обороны страны.

Однако, как мы уже писали, с этой операцией не все так просто, хотя политическая логика ("на масштабную атаку нужно ответить еще более масштабно") и традиция ("мы всегда отвечаем ударом на удар") толкает Израиль именно к этому варианту. Особенно с учетом того, что у власти находится "ястреб" Нетаньяху, которого уже начинают жестко критиковать внутри страны за провал в подготовке страны к отражению атаки.

Первая проблема - ливанская "Хезболла" на севере, которая заявила, что атакует Израиль в случае вторжения в сектор Газа. Израильские СМИ опасаются, что группировка может открыть второй фронт - тем более, что на северной границе уже начались артиллерийские дуэли.



Тем более, что Хезболла в военном отношении намного сильнее ХАМАС. Хотя и ХАМАС, как показал вчерашний день стал довольно серьезным противником, а после атаки на Израиль его боевой дух находится на высоком уровне. И в случае наземной операции (для подготовки к которой, к слову, Израилю понадобиться определенное время), война в Секторе Газа может не закончиться за день или два.

Вторая проблема - заложники. Точное их число неизвестно. Но и сами палестинцы, и эксперты говорят о том, что их смогут использовать как "живой щит" против армии Израиля.

В Израиле эту проблему осознают и пытаются освободить заложников при посредничестве других арабских стран - в частности, Египта, как пишет Wall Street Journal.

Третья проблема - большая война с участием Израиля не выгодна его западным союзникам. В первую очередь - США. Ресурсов у них не хватает даже на полноценную военную помощь Украине. А если еще придется масштабно помогать Израилю, то проблема дефицита оружия и боеприпасов еще более обострится. Кроме того, масштабная война консолидирует арабский мир против Израиля и его западных союзников и сведет на нет стратегически важные для Байдена усилия по нормализации отношений с Саудовской Аравией и снижению цен на нефть.

3. Израиль сейчас продолжает наносить удары по сектору Газа.

Но, повторимся, пока идут лишь обстрелы - на земле же Израиль еще не освободил свою собственную территорию. И, как только он это сделает, встанет вопрос - проводить наземную операцию или нет. Это ключевой вопрос на ближайшее время.