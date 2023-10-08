На севере Израиля, на границе с Ливаном, начались артиллерийские дуэли. Армия Израиля заявила, что нанесла удары по Ливану после того, как в сторону израильской территории было выпущено несколько мин.

Об этом пишет Times of Israel.

"Перестрелка на ливанской границе вызывает опасения, что боевые действия на юге могут перекинуться на второй фронт", - сообщает газета.

Ливанская "Хезболла" после обмена ударами опубликовала заявление, где взяла на себя ответственность за атаку на Израиль.

"Объекты радиолокации, Зибдин и Рувайсат аль-Алам были подвергнуты бомбардировке большим количеством артиллерийских снарядов и управляемых ракет. Мы нанесли удары по трем израильским оккупационным объектам в оккупированном ливанском районе Шебаа Фармс", - заявила "Хезболла".

Напомним, что в Израиле продолжается операция по зачистке городов от боевиков ХАМАС.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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