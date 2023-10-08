Израиль не намерен обсуждать с ХАМАС достижение мира, задача заключается лишь в уничтожении этого движения.

Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, пишет CNN.

"Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились", - сказал Эрдан.

Он добавил, что Израиль находится в состоянии войны.

"Наши граждане находятся в заложниках в Газе, продолжаются ракетные обстрелы городов. Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели - устранении этих угроз для наших граждан", - заявил Эрдан.

Между тем началось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Израиле. Заседание проходит в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что армия Израиля уничтожила более 400 палестинских боевиков на юге страны и в секторе Газа.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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