В сети появилось видео из сектора Газа, по которому сейчас наносит удары армия Израиля. Еще на одном видео зафиксированы последствия удара по исламскому банку.

Также арабская служба BBC приводит слова доктора Хамис Аль-Исса, консультанта по нейрореабилитации и обезболивающей медицине из Газы, который рассказал о ситуации в городе.

"Куда бы вы ни пошли в Газе, вы видите похороны, вы видите смерть... Это как если бы вы смотрели фильм о конце жизни на Земле. Моей семье пришлось переехать с верхних этажей в квартиру брата на первом. На четвертом этаже все здание начало шататься из стороны в сторону. Спать невозможно. Дети плачут и кричат, нет ни электричества, ни интернета", - сказал врач.

Напомним, накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС. Он призвал жителей Газы покинуть город.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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