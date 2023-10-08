Израильская армия сообщает, что начала интенсивные воздушные удары по сектору Газа "с использованием десятков истребителей".

Об этом говорится в посте пресс-центра ЦАХАЛа в соцсети Х (ранее Twitter).

Заявляется, что израильские военные атакуют объекты в районах возле забора в Бейт-Хануне, которые используются террористической организацией ХАМАС для совершения атак против Израиля.

Также израильские Telegram-каналы пишут, что в ЦАХАЛ прекратили использовать процедуру "Стук по крыше" при обстрелах палестинской территории. Она применялась для избежания массовых жертв при ударах по зданиям.

Процедура включала телефонное уведомление жителей домов, пуск ракет без боезаряда и только после этого пуск настоящей ракеты.

Отметим, что массированные ракетно-бомбовые удары наносятся по Газе со вчерашнего дня.

В сети уже появились фото с новыми последствиями таких ударов.

Между тем ХАМАС заявляет о гибели 370 палестинцев за весь период новой войны.

Напомним, сегодня военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что означает официальное объявление войны.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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