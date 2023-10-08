В Израиле, по последним данным, погибли более 600 человек, ранения получили более двух тысяч.

Об этом сообщает Times of Israel.

Представитель группы добровольцев, которая занимается поиском трупов после террористических атак рассказал, что погибло более 600 человек

Тела продолжают обнаруживать в то время, как израильские силы продолжают сражаться с боевиками ХАМАС, вытесняя их из населенных пунктов вдоль границы.

Утром СМИ сообщали, что погибших было по меньшей мере 300 человек.

Напомним, что в Израиле погибли два гражданина Украины.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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