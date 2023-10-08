"Стоят, как на параде". Украинские и российские военные критикуют тактику армии Израиля в боях с ХАМАС
Украинские и российские военнослужащие, а также военные Telegram-каналы критикуют армию Израиля, которая сейчас воюет с ХАМАС.
Военные утверждают, что израильская армия, вопреки представлениям о ее высоком профессионализме, нарушает массу понятных для украинцев и россиян правил ведения современной войны.
Например, израильскую армию критикуют за "беспечную" езду на танках по городу, где бронетехника легко уязвима для ручных гранатометов и ПТУРов. А также за расстановку САУ "как на параде" - в открытом поле стройными рядами.
"Это САУ, которые находятся на севере Израиля и работают по югу Ливана. Стоят, как на параде. Без маскировки. Время жизни этого дивизиона в зоне "СВО" стремилось бы к нулю", - написал один из российских военкоров.
Другой российский военкор опубликовал видео, где израильские военные ведут бой с боевиками ХАМАС прямо посреди колонны с гражданскими авто. Комментируя видео, обозреватель был шокирован тем, что военные даже не пытались вывести мирных жителей и продолжали стрельбу буквально из-за их спин.
Напомним, по данным СМИ, в Израиле погибли уже более 600 человек.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".
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