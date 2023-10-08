Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился готовиться к эвакуации городов у границы с Ливаном, откуда угрожает нападением "Хезболла".

Об этом сообщает газета Haaretz.

"Министр обороны Галант отдает приказ готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном", - говорится в публикации.

Также сегодня армия Израиля заявила, что эвакуация охватила уже 24 населенных пункта у линии разграничения с сектором Газа.

Между тем местные Telegram-каналы пишут о стягивании на север страны военной техники.

Перед этим израильские паблики сообщали о работе ПВО у границы с Ливаном. Заявлялось о пуске беспилотников "Хезболлой". Официально это пока не подтверждалось.

В ливанской "Хезболле" уже заявили, что не останутся в стороне от войны с Израилем. Об этом сказал глава исполкома партии Хашем Сафи ад-Дин, выступая в Бейруте.

"Мы не говорили, что будем соблюдать нейтральную позицию. Палестинские бойцы не останутся один на один с Израилем", - заявил партийный деятель.

По его словам, члены вооруженного крыла "Хезболлы" находятся сейчас "там, где должны быть".

Также генсек "Хезболлы" Наджаба заявил, что "мы полностью готовы присоединиться к войне против Израиля".

Напомним, ливанская "Хезболла" заявила, что может присоединиться к операции ХАМАС "Потоп Аль-Акса", если Израиль будет "упорствовать в своей глупости". Также в "Хезболле" обратились к США и Израилю, обвинив их в нарушении доступа к исламским святыням и "переходе всех границ".

Ранее стало известно о том, что на границе Израиля с Ливаном начались перестрелки. Сообщалось, что армия Израиля ответила на заброшенные мины со стороны "Хезболлы".