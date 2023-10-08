Ливанская "Хезболла" заявила, что может присоединиться к операции ХАМАС "Потоп Аль-Акса", если Израиль будет "упорствовать в своей глупости".

Об этом заявил глава Исполнительного совета Хезболлы Хашем Сафи ад-Дин во время пресс-конференции.

Там он обратился к США и Израилю, обвинив их в нарушении доступа к исламским святыням и "переходе всех границ".

Сегодня паблики в Израиле сообщают о работе ПВО на севере страны, у границы с Ливаном. Заявляется о пуске беспилотников "Хезболлой". Официально это пока не подтверждалось.

Еще кадры работы ПВО Израиля на севере страны, у границы с Ливаном. Местные СМИ подтверждают, что система "Пэтриот" сбивает беспилотники.

Напомним, что ранее стало известно о том, что на границе Израиля с Ливаном начались перестрелки. Сообщалось, что армия Израиля ответила на заброшенные мины со стороны "Хезболлы".

Также мы писали о том, что в Израиле продолжается операция по зачистке городов от боевиков ХАМАС.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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