Наземная операция Израиля в секторе Газа начнётся в ближайшие 48-72 часа.

Об этом сообщается в аккаунте OSINTdefender в соцсети Х со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

"Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что, по их мнению, наземное вторжение Израиля в сектор Газа, вероятно, начнется где-то в ближайшие 48-72 часа", - сказано в посте.

Этот же ресурс проинформировал о заявлении Армии обороны Израиля заявили, что в настоящее время она воюет с террористами ХАМАС в поселениях Кфар-Газа, Бари и Сдерот к востоку от сектора Газа.

Ранее Пентагон приказал ударной группе авианосца Gerald R. Ford отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы быть готовой оказать помощь Израилю. Группа перебрасывается ближе к Израилю в знак поддержки и как предостережение тем странам, которые захотят вмешаться в конфликт.

При этом в Пентагоне заявили, что речь о помощи военных США Израилю в наземной операции не идет.

Между тем военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф". Как поясняют израильские СМИ это означает официальное объявление войны.

"Война будет сложной, впереди Израиль ждут трудные дни", - заявили в Армии обороны Израиля.