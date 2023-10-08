Российская певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, вместе с мужем Александром Чистяковым сделала фото из Израиля в бомбоубежище.

Снимок опубликовала в своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак.

Собчак сообщила, что Глюкоза с мужем и их двумя дочками полетели в Израиль на концерт известного американского исполнителя Бруно Марса и застряли там из-за войны. Завтра семья планирует улетать в Россию. По словам Собчак, "аэропорт не закрывают". Журналистка отметила, что Глюкоза проводит в бомбоубежище второй день.

Позже певица опубликовала в соцсетях сториз с улицы в Тель-Авиве, сообщив, что сейчас "спокойно" и она вышла за кофе.

Отметим, что концерт Бруно Марса, который хотела посетить Глюкоза, должен был состояться 7 октября. Когда певец не вышел на связь, поклонники начали беспокоиться. Команда артиста сообщила, что концерт отменен, зрителям вернут деньги за билеты, а сам Бруно Марс уже улетел в Катар, где у него должен состояться следующий концерт. Также исполнителя заметили в аэропорту Бен-Гурион в ожидании вылета.

Также во время вторжения ХАМАС в Израиле была известная украинская певица Анастасия Прудиус, которая выступает под псевдонимом KOLA. Она опубликовала видео из бомбоубежища и призналась, что ее шокировало количество ракет, запущенных из сектора Газа по Израилю (ХАМАС официально заявлял о запуске 5000 ракет).

Напомним, сегодня СМИ написали об опознании известного футболиста среди сотен погибших на фестивале возле сектора Газа.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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