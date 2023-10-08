На израильском фестивале Nature Party у границ сектора Газа погибли около 200 человек.

Так утверждают российские и украинские Telegram-каналы.

Паблики распространяют фото, на котором лежат десятки мертвых тел. Определить их принадлежность к посетителям фестиваля не представляется возможным, хотя заметно, что многие из погибших - молодые люди.

Также каналы заявляют, что среди тел опознали известного в стране бывшего футболиста-марокканца Лиора Асулина, одного из экс-нападающих местной премьер-лиги.

В основных израильских СМИ этой информации нет.

Лиору Асулину было 43 года. За время своей карьеры нападающий выступал за "Маккаби" Герцлия, иерусалимский "Бейтар", "Хапоэль" Тель-Авив, "Маккаби" Петах-Тиква, "Хапоэль" Беер-Шева и другие клубы.

В сезоне 2004/2005 года он стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата Израиля в составе иерусалимского клуба "Бейтар", а в сезоне 2006/2007 года также был вторым лучшим бомбардиром турнира в составе "Бней Йегуда". Асулин закончил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году.

Кроме того, в соцсетях появилось видео израильских девушек, которых ХАМАС захватил в заложники во время рейда в Израиль.

Правительство Израиля подтверждает, что ХАМАС взял в заложники более ста человек. Инфографику с такими цифрами опубликовал пресс-офис премьер-министра страны.

Ранее сообщалось, что Израиль попросил Египет помочь освободить заложников, захваченных ХАМАС.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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