Зеленский подтвердил гибель двух украинцев в Израиле и призвал противодействовать террору. Вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 8 октября.
Главное из заявлений президента:
- Рассказал о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Выразил соболезнования из-за многочисленных потерь от ударов террористов".
- Подтвердил гибель двух граждан Украины во время вторжения палестинцев в Израиль.
- Призвал к противодействию террору во всем мире.
- Сообщил об успехах ВСУ на фронте, отметив мужество бригад украинской армии под Купянском, Марьинкой, Бахмутом, Лиманом и Авдеевкой.
Напомним, накануне Зеленский прокомментировал нападение на Израиль и заявил, что "право израильского народа на защиту не подлежит сомнению".
Мы публиковали видео, как украинцы, живущие в Израиле, делятся впечатлениями от обстрелов.
Война в Украине идет уже 592-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
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