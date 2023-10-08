Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 8 октября.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Выразил соболезнования из-за многочисленных потерь от ударов террористов". Подтвердил гибель двух граждан Украины во время вторжения палестинцев в Израиль. Призвал к противодействию террору во всем мире. Сообщил об успехах ВСУ на фронте, отметив мужество бригад украинской армии под Купянском, Марьинкой, Бахмутом, Лиманом и Авдеевкой.

Напомним, накануне Зеленский прокомментировал нападение на Израиль и заявил, что "право израильского народа на защиту не подлежит сомнению".

Мы публиковали видео, как украинцы, живущие в Израиле, делятся впечатлениями от обстрелов.

Война в Украине идет уже 592-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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