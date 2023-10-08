Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом Украины Владииром Зеленским и другими лидерами европейских стран.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии израильского премьера.

"Все лидеры выразили однозначную поддержку праву Израиля защищать себя настолько, насколько это необходимо", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кроме Зеленского, Нетеньяху позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу, премьер-министру Великобритании Риши Сунаку и премьер-министру Италии Джордже Мелони.

Напомним, накануне президент США Джо Байден выступил с заявлением о ситуации в Израиле и пообещал поддерживать страну в связи с нападением ХАМАС.

Сегодня в Израиле официально объявили войну, введя пункт "40 алеф".

Накануне, 7 октября 2023 года, Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.

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