В воскресенье, 8 октября, в Украине идет 592-й день войны с Россией.

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8 октября

10.40 Власти Украины призывают жителей накануне зимы запасаться генераторами.

"Покупайте генераторы, проверьте, чтобы они были в рабочем состоянии. Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование – сделайте это. А мы со своей стороны вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

09.10 Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки силы РФ нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам населенных пунктов Черноморск Одесской области, Миргород Полтавской области и Пересечное Харьковской области.

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

В целом враг нанес 8 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении ВСУ отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВСУ отразили около 10 атак врага в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области.

08.20 Херсонщина пережила еще одну ужасную ночь. Десятки раненых, в том числе – ребенок.

Враг неоднократно гнал по городу и населенным пунктам правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались. Их ликвидировали спасатели.

Травмы получили 11 горожан. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь.

Среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия. Мужчину госпитализировали.

Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу. Это двое супругов – муж 67 лет и жена 63 лет, а также муж 56 лет и жена 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 лет.

На месте медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет.

08.05 Актуальная карта тревог.