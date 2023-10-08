Пентагон приказал ударной группе авианосца Gerald R. Ford отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы быть готовой оказать помощь Израилю. Группа перебрасывается ближе к Израилю в знак поддержки и как предостережение тем странам, которые захотят вмешаться в конфликт.

Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на американских чиновников.

Группа включает флагман авианосец Gerald R. Ford, ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца: USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black.

На борту авианосца находятся 90 самолетов и боевых вертолетов, включая F-35C — истребители-бомбардировщики пятого поколения.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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