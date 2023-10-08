В соцсети TikTok набрало популярность видео девушки, которая заявляет, что служила в израильской армии сержантом боевых операций непосредственно во время одной из операций в секторе Газа, и удивляется, как боевикам ХАМАС удалось так легко пройти через границу.

"Нет ни одного шанса в мире, что может быть такое приближение к забору, чтобы мы об этом не знали! Наблюдатели сидят в бункере, четыре часа им нельзя отводить глаза от экрана. Меня будили по ночам из-за голубя, из-за аиста, который приблизился к забору, из-за таракана под забором - весь сектор вставал на уши. Как они умудрились зайти с тракторами, 400 человек - и никто не обратил внимания? Я это делала два года, такого не может быть! Может, есть шанс, что кто-то изнутри посодействовал этому?" - предположила она.

Между тем израильские СМИ сообщают, что военнослужащие выявили 29 брешей в ограждении вокруг сектора Газа и принимают меры, чтобы палестинцы не смогли по ним перебрасывать подкрепления в Израиль.

Бреши были проделаны в субботу, 7 октября, и большинство пока что не удалось залатать. Именно через них боевики проникли в ряд населенных пунктов на юге Израиля. Поэтому теперь военные контролируют опасные участки, чтобы не допустить новых рейдов на израильскую территорию.

Напомним, в Израиле продолжается операция по зачистке городов от боевиков ХАМАС.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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