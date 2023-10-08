Президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю.

Об этом сообщает Белый дом.



"Президент отдал распоряжение оказать дополнительную поддержку Израилю перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС", - сказано в пресс-релизе Администрации США.

Байдена будут регулярно информировать о развитии событий, а представители его Администрации останутся в тесном контакте с израильскими партнерами, добавили в Белом доме.

Незадолго до появления этого заявления глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США получили запрос от Израиля о дополнительной военной помощи и, возможно, уже в воскресенье сообщат о ее предоставлении.

"Мы рассматриваем конкретные запросы о дополнительной помощи, поступившие от Израиля. Думаю, что вы, вероятно, получите новости по этой теме позже сегодня", - пообещал Блинкен он в эфире CNN.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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