Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю в связи с атакой ХАМАС
Президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю.
Об этом сообщает Белый дом.
"Президент отдал распоряжение оказать дополнительную поддержку Израилю перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС", - сказано в пресс-релизе Администрации США.
Байдена будут регулярно информировать о развитии событий, а представители его Администрации останутся в тесном контакте с израильскими партнерами, добавили в Белом доме.
Незадолго до появления этого заявления глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США получили запрос от Израиля о дополнительной военной помощи и, возможно, уже в воскресенье сообщат о ее предоставлении.
"Мы рассматриваем конкретные запросы о дополнительной помощи, поступившие от Израиля. Думаю, что вы, вероятно, получите новости по этой теме позже сегодня", - пообещал Блинкен он в эфире CNN.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".
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