Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил все матчи в Израиле под своей эгидой в ближайшие две недели.

Об этом сообщается в воскресенье, 8 октября, на сайте организации.

"УЕФА откладывает все матчи, запланированные в Израиле, на ближайшие пару недель в свете текущей ситуации с безопасностью. Новые даты будут объявлены позднее", - говорится в сообщении.

В частности, отложен на неопределенный срок матч квалификации на чемпионат Европы 2024 года между Израилем и Швейцарией, который должен был состояться в четверг, 12 октября. Перенесены два матча чемпионата Европы по футболу среди молодежных сборных (U-21), в которых Израиль должен был сыграть с Эстонией 12 октября, а затем с Германией 17 октября.

В УЕФА добавили, что организация берет еще несколько дней для оценки обстановки, чтобы решить, сможет ли состояться матч квалификации на Евро-2024 между сборными Израиля и Косово, который должен состояться 15 октября и будет выездным для израильской сборной.

Напомним, сегодня в Израиле официально объявили войну, введя пункт "40 алеф".

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