В Пентагоне заявили, что речь о помощи военных США Израилю в наземной операции не идет.

Об этом передает телеканал MSNBC со ссылкой на военных в американском Минобороны.

Источники в Пентагоне говорят, что планируют выдвижение военных подразделений ближе к Израилю - но только военно-морского флота и некоторого количества авиации.

Также обсуждается возможное участие войск в эвакуации граждан США из Израиля в случае появления соответствующего приказа. Однако пока такого приказа не поступало.

По данным Washington Post, в Израиль прибыл первый самолет ВВС США с военной помощью. Как пишет издание, власти Израиля направили в Вашингтон запросы о:

комплексах ПРО Iron Dome,

управляемых авиабомбах SDB,

патронах для пулеметов,

расширении сотрудничества в области разведки.

Тем временем ХАМАС заявил, что администрация президента США Джо Байдена "должна осознавать последствия" отправки авианосной группы в акваторию Восточного Средиземноморья

"Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага", - приводит заявление ХАМАС телеканал Al Jazeera.

Напомним, Пентагон приказал ударной группе авианосца Gerald R. Ford отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы продемонстрировать поддержку Израилю.

А Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю.