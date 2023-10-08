Экс-глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Зорян Шкиряк заявил, что его младшая дочь Хрыстя - солдат израильской армии.

Об этом Шкиряк написал на своей странице в Facebook и опубликовал ее фото с сослуживцами.

"Моя самая дорогая и самая родная младшая дочь Хрыстя. Сегодня она солдат ЦАХАЛ – Армии обороны Израиля. Безгранично люблю и скучаю, молюсь и очень горжусь", - говорится в сообщении бывшего главы ГСЧС.

Хрыстя Шкиряк (пятая справа) в ЦАХАЛ. Фото: Facebook

Отметим, что украинские и российские военнослужащие, а также военные Telegram-каналы критикуют армию Израиля, которая сейчас воюет с ХАМАС. В частности, ЦАХАЛ подвергается критике за "беспечную" езду на танках по городу, где бронетехника легко уязвима для ручных гранатометов и ПТУРов. А также за расстановку САУ "как на параде" - в открытом поле стройными рядами.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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