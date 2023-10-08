Представитель ЦАХАЛ генерал Даниэль Хагари признал, что после вторжения боевиков ХАМАС к израильской армии появились сложные вопросы относительно эффективности ее действий в первые часы после атаки и общество имеет право получить на них ответы, но только после войны.

Слова генерала приводят израильские СМИ.

"В настоящее время мы вовлечены в войну. ЦАХАЛ полностью занят атакой и разгромом врага. Сначала мы будем воевать, а потом займемся расследованием", - заявил Хагари.

Между тем бывшие израильские военные в соцсетях возмущаются действиями ЦАХАЛ. По их словам, речь идет о предательстве, и что "армия больше нам не служит". Описывая особенности наблюдения за границей с сектором Газа, экс-военные заявляют, что при малейшем срабатывании тревоги возле ограждения уже через три минуты на место прибывал патрульный отряд. Мужчины делают вывод, что об операции ХАМАС знали военные и разведывательные службы Израиля, и вторжение осуществлялось при взаимодействии с ними палестинцев.

Ранее появилось видео от бывшей израильской военнослужащей, которая задавалась вопросом, каким образом ХАМАС мог так легко проникнуть в Израиль. По ее словам, военных "будили среди ночи даже из-за таракана под забором" на границе с сектором Газа.

Напомним, украинские и российские военнослужащие, а также военные Telegram-каналы критикуют армию Израиля, которая сейчас воюет с ХАМАС. Военные утверждают, что израильская армия, вопреки представлениям о ее высоком профессионализме, нарушает массу понятных для украинцев и россиян правил ведения современной войны.