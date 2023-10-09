Боевики ХАМАС вели многолетнюю кампанию, чтобы обмануть Израиль.

Об этом сообщил агентству Reuters источник, близкий к ХАМАС.

Цель - заставить думать Израиль, что группировка не желает вооруженного конфликта и ее можно успокоить экономическими стимулами.

"ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к бою. Также ХАМАС использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции", - сообщает источник агентству.

При этом Израиль мог видеть и военные учения группировки, но был убежден, что ХАМАС не заинтересован в конфронтации, пишет Reuters.

"ХАМАС удалось создать впечатление, что он не готов к военной авантюре против Израиля", - добавляет источник.

Бывший израильский советник по национальной безопасности Яаков Амидрор сообщил Reuters, что некоторые союзники Израиля тоже поверили в эту ложь, заявив Иерусалиму, что ХАМАС проявляет "большую ответственность".

"Мы по глупости начали верить, что это правда. Значит, мы допустили ошибку. Мы не собираемся повторять эту ошибку и медленно, но верно уничтожим ХАМАС", - добавил Амидрор.

Накануне постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна не намерена обсуждать с ХАМАС достижение мира, задача заключается лишь в уничтожении этого движения.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС еще идут на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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