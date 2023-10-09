Катарский телеканал Al Jazeera считает, что Нетаньяху пытается втянуть США в войну с Ираном.

"Нетаньяху имеет во всем этом как политическую, так и личную заинтересованность. Затяжной региональный конфликт заблокирует или, по крайней мере, отложит любую официальную ответственность за его полную неспособность предотвратить нападение Хамаса, а также может отложить на неопределенный срок его многочисленные обвинения в коррупции", – пишет в статье на сайте Al Jazeera ведущий политический обозреватель телеканала Марван Бишара.

По его словам, "Нетаньяху не уточнил следующие этапы войны, но он получил безоговорочную поддержку западных правительств, чтобы сделать все необходимое и столько времени, сколько потребуется, чтобы "защитить Израиль".

"Администрация президента США Джо Байдена пошла еще дальше, предоставив Израилю больше оружия и боеприпасов, отправив свой самый современный и совершенный авианосец "Форд" вместе с рядом эсминцев в Восточное Средиземноморье и усилив другие силы, дислоцированные в регионе, достаточные, чтобы начать Третью мировую войну", – говорится в публикации.

При этом он считает, что "стимул Байдена также может быть политическим, то есть гарантировать, что Республиканская партия не будет эксплуатировать израильскую драму за его счет в преддверии президентских выборов в 2024 году".

"Но Нетаньяху и его министры-фанатики, возможно, имеют в виду нечто большее в отношении размещения войск США, что выходит за рамки военного сдерживания и политического позиционирования. Он может попытаться расширить масштабы войны, включив в нее Иран", – пишет автор статьи.

"Несмотря на свое бахвальство и браваду, Нетаньяху не мог и не стал бы нападать на Иран без зеленого света и поддержки со стороны США. Но кровавые нападения на Израиль меняют правила игры, предоставляя Нетаньяху возможность реализовать свои планы о сокрушении Ирана, обманом вовлекая администрацию Байдена в войну", – пишет Марван Бишара.

Он считает, что втянуть США в конфликт с Ираном будет нелегко, учитывая стремление Байдена положить конец "вечным войнам", после унизительного ухода из Афганистана в 2021 году.

Но, тем не менее, такая вероятность существует. И Бишара описывает сценарий как это может произойти.

"Как только обвинение в участии в нападении против роли Тегерана в будет полностью сформулировано Израилем и США, они могут сначала попытаться оказать на него давление, потребовав освобождения израильских пленных, взятых ХАМАСом. Если Иран откажется и решит использовать Хезболлу в качестве рычага против Израиля, это вполне может спровоцировать более широкую конфронтацию, которая приведет к США к вероятному вмешательству", - пишет автор статьи.

Интересно, что американские журналисты также пишут об угрозе втягивания США в войну на Ближнем Востоке, но считают, что это цель Ирана.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской разведки.

Ранее сообщалось, что США не планируют наземную операцию в Израиле, но могут поддержать её с воздуха и воды.