В ответ на каждый "удар без предупреждения" и взорванный дом со стороны Израиля группировка будет казнить одного гражданского пленного.

Об этом заявил официальный представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда.

Тем временем представитель Израиля сообщил, что "на столе лежит предложение по обмену пленными, представленное Катаром".

"Своего рода молниеносная сделка – женщины-заключенные в Израиле в обмен на похищенных женщин в секторе Газа", – сказал он.

Между тем издание The Times of Israel заявляет, что израильские военные приняли решение наносить удары по сектору Газа даже в случаях, когда это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников.

Издание ссылается на высокопоставленные источники в Израиле.

При этом отмечается, что в случаях, когда будет поступать проверенная информация о том, что в том или ином здании в Газе точно находятся заложники, то в таких случаях израильские военные удары наносить не будут.

Тем временем ХАМАС угрожает казнить израильских заложников в прямом эфире.

Об этом заявил пресс-секретарь ХАМАС Абу Обейда.

"Наш враг не понимает ценности этики, поэтому мы будем разговаривать с ним на его языке. За последние несколько часов мы пострадали из-за вреда, причиненного нашим братьям и сестрам руками фашистских сионистов. Они нацеливались на жилые дома. Поэтому мы решили положить этому конец. С этого часа мы объявляем, что любая израильская атака, будет, к сожалению, встречена публичной казнью израильских гражданских заложников, которые находятся с нами. Нам придется транслировать это в прямом эфире. Мы сожалеем об этом, но ответственность за это мы перекладываем на сионистов. Мяч на вашей стороне. Это последнее предупреждение", – заявил Обейда.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху показал видео мощного ракетного удара по сектору Газа.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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