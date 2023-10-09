Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео ракетного удара по сектору Газа.

Соответствующий пост Нетаньяху разместил в соцсети X (ранее Twitter).

Видео премьер подписал следующей фразой: "Мы начали. Израиль победит".

Ранее сегодня Нетаньяху заявил, что против палестинского анклава Израиль начнет наземную операцию и введет туда войска.

Тем временем депутаты Кнессета требуют от премьера Израиля установить полный контроль над сектором Газа.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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