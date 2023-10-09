Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал президенту США Джо Байдену, что "Израиль будет вынужден ввести сухопутные войска в Газу".

Об этом сообщает издание "Голос Израиля".

Кроме СМИ, пока ни администрация Байдена, ни правительство Израиля не информировали о разговоре двух политиков и заявлении Нетаньяху о сухопутной операции.

Между тем в окружении Байдена считают, что война на Ближнем Востоке может стать затяжной, и уже сообщили об этом сенаторам. Об это пишет газета Punchbowl News.

"Высокопоставленные чиновники администрации предупредили сенаторов, что им следует готовить избирателей к вероятности длительной войны в Израиле и секторе Газа, указывая, что поддержка США будет необходима в ближайшие недели и месяцы", — пишет издание.

Как мы сообщали, Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю в связи с атакой ХАМАС. По имеющейся информации, первый самолёт с военной помощью США уже прибыл в Израиль.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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