Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с руководителями южных регионов страны и заявил им, что военный ответ движению ХАМАС в секторе Газа "изменит лицо Ближнего Востока".

Об этом сообщает канцелярия премьер-министра.

"Государство (Израиль) перевернёт каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твёрдо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", — сказал Нетаньяху.

Премьер добавил, что страна находится в разгаре военной кампании и впереди ещё много трудных дней.

Слова политика прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Отметим, что Израиль уже давно желает ликвидировать две организации, которые угрожают ему по соседству: ХАМАС в секторе Газа и "Хезболлу" в Ливане. Не исключено, что именно это сейчас Израиль намерен сделать военным путем (если, естественно, военной силы хватит). Также Израиль давно хочет сделать невозможной реализацию программы Ирана по созданию ядерной бомбы. Поэтому не исключено, что Нетаньяху попытается решить и эту проблему. Правда, военные действия против Ирана Израилю будет вести проблематично без помощи или, как минимум, одобрения Вашингтона. Но не факт, что от Джо Байдена такое одобрение будет получено — США сейчас не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке", пишет канал.

Ранее в Пентагоне назвали срок, когда Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа.

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