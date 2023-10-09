Военизированная мусульманская организация "Хезболла" заверила власти Ливана, что не будет атаковать Израиль первой.

Об этом сообщает газета The Times of Israel.

"Глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб в понедельник заявил, что его правительство получило гарантии от "Хезболлы", что оно не присоединится к боям, если только Израиль не будет притеснять Ливан", — говорится в сообщении.

Вместе с этим, на фоне атаки палестинцев сообщалось о работе ПВО на границе с Ливаном и стягивании туда военной техники.

Ранее ливанская "Хезболла" заявила, что может присоединиться к операции ХАМАС в Израиле.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утр еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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