Катар стремится стать посредником при обмене пленными между ХАМАС и Израилем.

Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа со ссылкой на источник.

"При поддержке США Катар стремится достичь срочного соглашения, которое привело бы к освобождению израильских женщин, захваченных ХАМАС в обмен на палестинских женщин-заключенных в израильских тюрьмах", - заявил собеседник издания.

Агентство добавляет, что в ХАМАС согласились на обмен пленными при условии, что Израиль освободит всех 36 женщин-заключенных из своих тюрем.

Напомним, вчера сообщалось о возможном посредничестве Египта, но Израиль это опроверг.

В Генштабе ЦАХАЛ уже назначен генерал, ответственный за возврат пленных.

Как считает ряд аналитиков, захват заложников осуществлялся боевиками ХАМАС не только для обмена, но и для недопущения израильской наземной операции против сектора Газа.

Ранее мы анализировали, что стоит за вторжением ХАМАС в Израиль и каковы последствия для мира и Украины.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС еще идут на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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