Армия Израиля заявляет об увеличении интенсивности ударов по территории сектора Газа.

Вместе с этим в соцсетях появляется всё больше видео ударов по жилым кварталам в Газе. В частности, было опубликовано видео удара по Исламскому университету.

Насколько такие удары по городской застройке эффективны с точки зрения ослабления военного потенциала ХАМАС — вопрос открытый. Как говорят сами хамасовцы, они готовили нападение целый год. И вряд ли за это время они не озаботились созданием сети подземных укрытий, прекрасно понимая, что Израиль будет наносить авиационные удары.

По данным Минздрава Палестины, в результате удара по сектору Газа начиная с субботы уже 560 человек погибли и ещё 2900 получили ранения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна своим военным ответом ХАМАСу "изменит Ближний Восток".

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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