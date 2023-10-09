Израиль вводит "полную осаду" сектора Газы после атак ХАМАС, которые продолжаются с 7 октября.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Его слова приводит издание The Guardian.

"Нет электричеству, нет провизии, нет воде, нет топливу", — объявил Галлант.

Ранее была информация, что ХАМАС намерен использовать взятых в заложники израильтян, чтобы, в частности, не допустить блокады своей территории.

Мы также сообщали, что израильская армия запустила ракеты из десятков истребителей по сектору Газа без традиционных предупреждений.

Также мы писали о том, что в Израиле сообщили, что ХАМАС пустил ракеты в районы Иерусалима и Тель-Авива.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утр еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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