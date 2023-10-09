Днем 9 октября в Израиле сообщили о пусках ракет ХАМАСа по центральной части страны - в районы Иерусалима и Тель-Авива.

Сообщалось о воздушной тревоге в этих городах и прилете в пригороде Тель-Авива - Решон Ле-ционе.

В сети появились кадры падения ракеты в аэропорту Бен Гурион под Тель-Авивом.

Также публикуют видео, где сообщается, что это ракетный удар по окрестностям Иерусалима со стороны Газы. Предварительно, обошлось без жертв.

В ХАМАС заявили, что выпустили ракеты по глубокой территории Израиля в ответ на авиаудары по домам жителей сектора Газы, пишет The New York Times.

Сообщается, что в Тель-Авиве слышны взрывы, работают сирены воздушной тревоги, люди в панике ищут убежища.

Ашдод - курортный город южнее Тель-Авива - сейчас также под обстрелом ХАМАС.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утр еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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