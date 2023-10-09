В секторе Газа погибли более 50 человек в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джабалия.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Израильская бомбардировка состоялась без предупреждения... На месте полно тел, я видел более 20 погибших", - сказал журналистам очевидец по имени Абу Хатыр.

Разбор завалов на местах прилетов продолжается.

Межд утем количество убитых израильтян, по последним данным, превысило 800 человек. Более 2382 ранены, сообщают власти страны.

Ранее мы сообщали, что в ЦАХАЛ прекратили использовать процедуру "Стук по крыше" при обстрелах палестинской территории. Она применялась для избежания массовых жертв при ударах по зданиям. Процедура включала телефонное уведомление жителей домов, пуск ракет без боезаряда и только после этого пуск настоящей ракеты.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утр еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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