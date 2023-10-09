Великобритания окажет военную помощь Израилю.

Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак после телефонного разговора с Биньямом Нетаньяху, передает Daily Mail.

"Раньше мы предоставили им такое же оборудование, которое они использовали для защиты за последние пару дней. И, как я сказал премьер-министру (Нетаньяху), мы продолжим оказывать им помощь, будь то дипломатическую, разведывательную поддержку или поддержку в сфере безопасности - то, что им нужно", - заявил Риши Сунак.

Британский премьер собирает сегодня заседание правительственного комитета по чрезвычайному реагированию COBRA, где будет обсуждаться ситуация в Израиле.

Напомним, что ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля.

При этом ХАМАС сегодня днем нанес ракетные удары по районам Иерусалима и Тель-Авива.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков.

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утр еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.