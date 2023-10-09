Армия Израиля вернула контроль над всей территорией страны, которую ранее захватили боевики ХАМАС.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛ, контр-адмирал Даниэль Хагари.

Ранее он сообщал, что бои идут еще в семи городах.

"Мы полностью контролируем посёлки. Возможно, все еще есть террористы на свободе, но мы работаем над тем, чтобы все очистить", - добавил Хагари.

По его словам, случаи столкновения между войсками и палестинцами за последние несколько часов были "единичными".

Сейчас, по словам Хагари, ни в одном из городов боевых действий нет. Однако представитель ЦАХАЛ не исключает, что у границы сектора Газа все еще есть боевики.

Ранее в Reuters рассказали, как проходило вторжение ХАМАС в Израиль.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС еще идут на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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