В Кнессете призвали продолжать обстрелы Палестины. Фото: canva.com

В израильском Кнессете 16 депутатов потребовали от премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху установить полный контроль над сектором Газа.

Об этом говорится в соответствующем заявлении парламентариев.

Они считают, что после атаки ХАМАС Израилю нужно "добиться фундаментального изменения регионального порядка".

Депутаты также призывают ввести полную блокаду сектора Газа и продолжать обстрелы до сдачи палестинцев.

Депутаты Кнессета потребовали установить полный контроль над сектором Газа

Между тем, как пишет Times of Israel, министр обороны Израиля Йоав Галант поручил значительно нарастить частоту атак на сектор Газа и уничтожить все объекты ХАМАС.

Также СМИ публикуют видео из Газы, где в результате удара произошло сразу несколько взрывов в жилой застройке.

Ранее премьер Нетаньяху уже анонсировал  наземную операцию против сектора Газа.

Также сообщалось, что Израиль вводит "полную осаду" сектора Газы после атак ХАМАС.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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