В израильском Кнессете 16 депутатов потребовали от премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху установить полный контроль над сектором Газа.

Об этом говорится в соответствующем заявлении парламентариев.

Они считают, что после атаки ХАМАС Израилю нужно "добиться фундаментального изменения регионального порядка".

Депутаты также призывают ввести полную блокаду сектора Газа и продолжать обстрелы до сдачи палестинцев.

Между тем, как пишет Times of Israel, министр обороны Израиля Йоав Галант поручил значительно нарастить частоту атак на сектор Газа и уничтожить все объекты ХАМАС.

Также СМИ публикуют видео из Газы, где в результате удара произошло сразу несколько взрывов в жилой застройке.

Ранее премьер Нетаньяху уже анонсировал наземную операцию против сектора Газа.

Также сообщалось, что Израиль вводит "полную осаду" сектора Газы после атак ХАМАС.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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