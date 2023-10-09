Мы писали о символизме нынешних событий в Израиле, которые произошли ровно через 50 лет после начала Войны судного дня.

Но есть ещё одно символическое совпадение: в этом году исполнилось ровно 30 лет с того момента, как в сентябре 1993 года премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат объявили о взаимном признании и подписали в присутствии Билла Клинтона декларацию о принципах мирного урегулирования, совершив историческое рукопожатие.

На основе этих соглашений в 1994 году была создана Палестинская национальная администрация и был запущен мирный процесс, итогом которого должно было стать создание независимого палестинского государства.

Но процесс так до конца и не дошел. Ицхак Рабин в 1995 году был убит израильским радикалом. А мирное урегулирование затем в течение трех десятилетий срывалось ХАМАСом и другими палестинскими радикалами с одной стороны и израильскими "ястребами" с другой.

И сейчас, с началом войны, ровно через 30 лет палестинский мирный процесс фактически официально закрыт.

И ХАМАС, и израильский "ястреб" Биньямин Нетаньяху говорят о войне, которая все изменит на Ближнем Востоке. Каждый, вероятно, рассчитывает на свою "окончательную победу".

Ранее мы анализировали, что стоит за вторжением ХАМАС в Израиль и каковы последствия для мира и Украины.