Советник президента Турции Октай Сарал заявил о поддержке палестинцев в войне с Израилем.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Хотя мы не поддерживаем войну или насилие… мы полностью поддерживаем наших палестинских братьев в борьбе с оккупирующим Израилем", – сказано в посте.

Вчера сам Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины, подразумевая осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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