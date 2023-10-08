Независимость Палестины. Эрдоган назвал главное условие для мира на Ближнем Востоке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины, подразумевая осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года.
Об этом Эрдоган сказал на церемонии восстановления ассирийской церкви Девы Марии в Стамбуле. Выступление президента Турции транслировал телеканал TRT Haber.
"Обеспечение стабильного мира на Ближнем Востоке возможно только при окончательном решении палестинской проблемы. Нет необходимости в разжигании огня, у справедливого мира нет проигравших, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств. Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для скорейшего прекращения противостояния и снижения напряженности", - заявил Эрдоган.
"К сожалению, Иерусалим, который на протяжении веков считался землей мира, превратился в символ напряженности, где нарушаются права мусульман. Признание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме является настоятельной необходимостью, которую нельзя откладывать", - добавил президент Турции.
Между тем газета The New York Times сообщает, что президент Ирана Ибрагим Раиси поддержал ХАМАС. Издание пишет, что Раиси позвонил Исмаилу Хании, лидеру ХАМАС, и "выразил свою признательность" боевикам группировки.
"Вы порадовали исламскую нацию этой инициативой", - цитирует NYT слова иранского президента.
Со своей стороны, Хания сказал президенту Ирана, что битва имела "великое начало и закончится решительной победой".
Напомним, накануне президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Иран в нападении ХАМАС. По его мнению, за масштабной атакой палестинской группировки стоит Тегеран.
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