Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины, подразумевая осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года.

Об этом Эрдоган сказал на церемонии восстановления ассирийской церкви Девы Марии в Стамбуле. Выступление президента Турции транслировал телеканал TRT Haber.

"Обеспечение стабильного мира на Ближнем Востоке возможно только при окончательном решении палестинской проблемы. Нет необходимости в разжигании огня, у справедливого мира нет проигравших, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств. Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для скорейшего прекращения противостояния и снижения напряженности", - заявил Эрдоган.

"К сожалению, Иерусалим, который на протяжении веков считался землей мира, превратился в символ напряженности, где нарушаются права мусульман. Признание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме является настоятельной необходимостью, которую нельзя откладывать", - добавил президент Турции.

Между тем газета The New York Times сообщает, что президент Ирана Ибрагим Раиси поддержал ХАМАС. Издание пишет, что Раиси позвонил Исмаилу Хании, лидеру ХАМАС, и "выразил свою признательность" боевикам группировки.

"Вы порадовали исламскую нацию этой инициативой", - цитирует NYT слова иранского президента.

Со своей стороны, Хания сказал президенту Ирана, что битва имела "великое начало и закончится решительной победой".

Напомним, накануне президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Иран в нападении ХАМАС. По его мнению, за масштабной атакой палестинской группировки стоит Тегеран.

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