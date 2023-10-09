Выжившая на расстрелянном боевиками ХАМАС музыкальном фестивале возле сектора Газа девушка рассказала о своем спасении.

Видео откровений очевидицы публикуют Telegram-каналы.

"Они были совсем рядом с нами. Они были повсюду с автоматическим оружием. Они окружили меня со всех сторон. Они шли от дерева к дереву и стреляли. Я видела много людей, они умирали повсюду. Они пробыли в этом районе три часа. Там не было никого. Полиция, дежурившая на фестивале, да, я их видела, но они были на другой стороне.

Я была уверена, что армия придет. Я слышала шум вертолетов, была уверена, что солдаты спустятся на веревках на поле и спасут нас. Но никого там не было, только террористы. Я поняла, что там были несколько наших солдат. Человек пять-шесть. Я решила пойти к ним.

Вокруг все еще были террористы. Я шла к ним с поднятыми руками. Меня посадили в машину и сказали, что можно уезжать. Не знаю, это чудо, настоящее чудо. Я молилась, хоть и атеистка. Безумие, что так вышло. Мы были там так долго и никого не было рядом. Ни армии, ни полиции. Это Израиль, а они ходили будто у себя дома. Это вопрос к правительству. Очень печально, что это происходит", – рассказала она.

Напомним, СМИ писали об опознании известного футболиста среди сотен погибших на фестивале возле сектора Газа.

Также сообщалось, что ХАМАС пустил ракеты в районы Иерусалима и Тель-Авива.