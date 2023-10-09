Жители Израиля массово закупают продукты, опасаясь блэкаута и отключения воды.

Об этом рассказала блогер Александра Сильвер.

"Проезжаем мимо супермаркета, нужно купить вещи. Люди покупают просто тележками все. В некоторых супермаркетах в Кфар-Сава нет мыла, все покупают, быстро все сносят. Люди снимают деньги в банкоматах. В экстренном режиме покупают очень много воды и разных напитков, а также очень много еды и продовольствия, потому что говорится о том, что может быть такое, что не будет света и связи какое-то время", — рассказала местная жительница.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху анонсировал сухопутную операцию против Палестины.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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